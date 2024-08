L’addio alla piccola Diara slitta alla prossima settimana

SANTA CROCE

Il trasferimento della salma della piccola Mame Diara Sow in Senegal, il Paese d’origine dei suoi genitori, sarà possibile solo la prossima settimana. La famiglia, assistita e supportata dai connazionali e dalle associazioni senegalesi di Santa Croce e Pontedera – la città dove la piccola viveva con la madre, la sorellina e il compagno della mamma – ha affidato a una società di onoranze funebri il disbrigo delle pratiche. Per il trasferimento della salma in Senegal c’è bisogno di documenti particolari che vengono rilasciati dal Consolato oltre alle autorizzazioni e ai nulla osta di vari enti.

La famiglia ha dato il suo benestare all’associazione dei senegalesi Co.S.san di Santa Croce per un ultimo saluto da organizzare prima della trasferimento del feretro all’aeroporto di Pisa e l’imbarco per Touba, la città del Senegal da dove è originaria la famiglia di Mame Diara (nella foto). E’ probabile che il breve momento di saluto venga organizzato a Pisa, fuori dall’obitorio dove la bambina è stata composta dopo l’autopsia per evitare ulteriori documenti per il passaggioa Pontedera. A Santa Croce, intanto, proseguono le indagini nella casa andata a fuoco nel condominio che è ancora inagibile. Ieri è tornata la famiglia di tre persone, tutte di origine senegalese, che abitano al primo piano dell’edificio e che erano assenti al momento dell’incendio. Anche a loro il Comune ha trovato un alloggio.

