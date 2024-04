La vigilia delle nozze? In sella I due sposini Giulia e Gianluca

Come trascorrere la vigilia del matrimonio? Ognuno ha una ricetta. Solitamente con gli sposi indaffarati, fra ansie che mordono ogni cellula del corpo e ultimi preparativi da spicciare. Parenti che dicono la loro, i fiori, magari qualche pianto amarcord, le prove degli abiti della cerimonia. Un’ultima lettura della composizione dei tavoli del pranzo nuziale. I vocali con amici e amiche. Ecco, dimenticatevi tutto ciò che, giocando un po’, rientra in una retorica pre nuziale che non è tassativamente universale. Ma a Pontedera, nei giorni della maxi festa dedicata alla mitica Vespa, due sposini, Giulia e Gianluca, (la coppia si i unirà oggi in matrimonio), arrivati a Pontedera insieme alla carovana del Vespa Club di Lucca, hanno deciso di scrollarsi di dosso gli ultimi impegni della cerimonia, montare in sella alla loro Vespa e trascorrere l’ultimo giorno prima del fatidico sì al Vespa Days. Un bacio, suggellato ciascuno in sella alla propria Vespa, con la sposa che stringeva fra le mani il suo mazzo di fiori, in uno dei luoghi simbolo del Vespa Days. La Vespa, che è anche mito intriso di romanticismo nell’immaginario collettivo, suggella ancora un’unione d’amore.

