La Vespa nelle note d’artista Una mostra ne racconta il mito

Una mostra per raccontare il legame tra il mito della Vespa e la musica. Sarà inaugurato il 23 aprile, data del compleanno della Vespa, nei locali del museo Piaggio l’allestimento dedicato alla due ruote made in Pontedera e le note. "Tutto è nato – ha detto il presidente della Fondazione Piaggio Riccardo Costagliola – dall’incontro con un importante collezionista privato in occasione della mostra allestita al Palp su Andy Warhol. Abbiamo scoperto incredibili copertine di LP con sopra raffigurata la Vespa. Così abbiamo deciso di dedicare alla musica il prossimo allestimento del museo. Ci sarà anche una parte con i colori sgargianti del pop in onore proprio a Andy Warhol". Oltre alle copertine dei dischi ci saranno i testi celebri con protagonista l’iconica due ruote e i video clip. "Abbiamo moltissimo materiale nel nostro archivio – continua – sarà una mostra molto digitale e interattiva. Si potranno accostare le copertine a dei codici per ascoltare l’audio dei brani contenuti all’interno. E poi la mostra sarà organizzata in collaborazione con Mtv, abbiamo un lungo girato di quasi due ore che racchiude tutti i videoclip dove compare la Vespa". Un’iniziativa che strizza l’occhio al mondo giovanile e al pop e che arriva dopo l’annuncio della collaborazione tra Vespa e Justin Bieber. Una storia lunga quella del legame tra l’iconica due ruote e la musica che comincia con il boom economico per proseguire fino ad oggi con uno degli artisti della scena del pop più seguito al mondo. Un viaggio tra brani italiani e internazionali uniti da un unico comune denominatore: la Vespa. Un modo per sottolineare quanto un mezzo di trasporto abbia influenzato culturalmente più di un’epoca storica.

Sarah Esposito