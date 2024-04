La Vespa conquista il colle etrusco. E piazza dei Priori si riempie. Spazio a musei e siti archeologici

Piazza dei Priori invasa dalle Vespe per il Vespa World Days, la grande kermesse internazionale che in questi giorni, nella città che ha visto nascere la prima vespa, Pontedera, celebra le due ruote divenuta icona in tutto il mondo. Volterra ieri è stata tappa della grande festa: l’agorà della città è stata la quinta che ha ospitato circa 230 vespisti provenienti da tutto il mondo. E quel clima di unione e festa che si sta celebrando Pontedera, si è iinnervato sino al colle etrusco. E il colpo d’occhio, da piazza dei Priori, regala un’altra istantanea che resterà nella storia di un evento che sta catalizzando gli appassionati dell’universo Vespa, giunti da ogni angolo del globo. Il gruppo Vespa Club Valdelsa ha organizzato un tour di 98km nel meraviglioso paesaggio toscano, che nella mattina di ieri, si è concluso a Volterra, la "città dell’alabastro", ricca di monumenti medioevali e di epoca etrusca. Per questa occasione il Comune ha organizzato, per i partecipanti all’evento, visite guidate gratuite nei principali musei della città: il museo etrusco, la pinacoteca civica e Palazzo dei Priori. E per coloro che hanno preferito non seguire un percorso guidato, è stato possibile entrare nei musei a prezzo ridotto, e vivere un’esperienza memorabile tra le opere d’arte e i reperti archeologici. I vespisti non hanno invaso solo piazza dei Priori: la città ha conosciuto ieri, nei suoi scorci più belli, vedi la zona del teatro romano o il romantico viale dei Ponti, un vero e proprio assalto degli amanti della due ruote che ha stregato il mondo intero.

