La tragedia sull’Aurelia e il dolore Il grande abbraccio della comunità "Monica e l’amore per la scuola"

Le esequie di Giovanni Cardinali, 54 anni, e della moglie Monica Rosi, 46 anni, morti domenica pomeriggio dopo un gravissimo incidente stradale, non sono state ancora fissate. Monica Rosi, originaria de La Scala di San Miniato, era una insegnante del Buonarroti. L’istituto in una breve nota partecipa al dolore della famiglie e di tutta la comunità. "Monica Rosi era una delle nostre insegnanti che da diversi anni svolgeva il proprio ruolo nella scuola secondaria del nostro Istituto – si legge –. Sempre disponibile con tutti, ha seguito con affetto e professionalità i propri alunni. Dirigente, personale di segreteria, collaboratori scolastici e docenti tutti si uniscono al dolore dei familiari e la ricordano con affetto". La coppia viveva a Molino d’Egola. Cardinali era originario di Sezze, in provincia di Latina. Da anni viveva in Toscana e lavorava all’aeroporto di Pisa. Il grave incidente è accaduto d sulla variante Aurelia in provincia di Grosseto, vicino allo svincolo di Gavorrano. L’auto sulla quale viaggiava la coppia (una Renault Capture) stava percorrendo l’arteria in direzione di Livorno, e intorno alle 16 è andata fuori strada, ha urtato un pino e si è rovesciata.. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per Cardinali non c’è stato nulla da fare. Le disperate manovre di rianimazione dei soccorritori erano riuscite a far ripartire il cuore della donna che però è morta, poche ore dopo, all’ospedale di Siena. Anche il sindaco Simone Giglioli, a nome della comunità, è andato a trovare i genitori della donna, stremati dal dolore. Intanto le indagini sono ancora in corso e per le esequie è atteso il nulla osta della Procura.

Carlo Baroni