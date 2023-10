La tragedia del casolare. Il funerale di Mattia nella chiesa di Fornacette

Calcinaia (Pisa), 17 ottobre 2023 – Il funerale di Mattia Simonetti, il diciassettenne morto nel crollo del muro e del tetto del casolare abbandonato in via delle Case Bianche a Oltrarno, è fissato per stamani alle 10 nella chiesa Regina Pacis di Fornacette. Ieri, alla medicina legale di Pisa, sul corpo del ragazzo è stata eseguita l’autopsia disposta dalla Procura come atto quasi obbligato considerate le circostanze della morte. Non che ci fosse bisogno di accertamenti particolari per capire le cause del decesso.

Il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 26 dicembre e che studiava all’istituto Fermi di Pontedera, è deceduto a causa dei traumi causati dalle macerie che si sono abbattute sul suo corpo mentre era dentro il casolare insieme a sei coetanei, tra cui il fratello di due anni più piccolo. I sette erano andati nel casolare per gioco. Si erano portati un mazzuolo con il quale stavano picchiano nel muro che, improvvisamente, ha ceduto. Un gioco finito in tragedia.

L’istituto Fermi sarà presente al funerale con il dirigente Luigi Vittipaldi, il vicepresidente del consiglio di istituto Gianluca Guerrieri, i docenti della classe che Mattia frequentava. Saranno loro ad accompagnare i compagni e le compagne di classe che da tre giorni sono piombati in un dolore tremendo. La scuola, come già anticipato dallo stesso dirigente, farà in modo che gli studenti possano usufruire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane di un percorso psicologico e di sostegno per elaborare il lutto e riflettere sul tragico e improvviso decesso del compagno di classe. In questo senso il lavoro della scuola sarà fondamentale. Come sarà importante l’impegno della parrocchia che ha già annunciato, con il parroco don Francesco Parrini, incontri specifici con i gruppi dei giovani e dei giovanissimi già in questa settimana.

E stamani sarà proprio il giovane parroco di Fornacette, nella chiesa Regina Pacis, a officiare il rito funebre per l’estremo saluto a Mattia Simonetti. Oltre ai compagni di scuola del Fermi e delle medie di Calcinaia e Fornacette, ci saranno gli amici e gli ex compagni di squadra. Fino allo scorso campionato Mattia aveva giocato negli juniores della Stella Azzurra di Pontedera che sabato, non avendo potuto rinviare la partita, ha giocato con il lutto al braccio.