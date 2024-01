La tecnologia accessibile. Burocrazia e servizi online. Sei sportelli "facilitatori"

Il mondo è sempre più tecnologico e digitalizzato e con esso anche tutti i servizi amministrativi ora sono quasi tutti sul web. Ma non tutti i cittadini spesso riescono ad avere un accesso semplice e rapido alle tecnologie digitali. Nascono così i Punti Digitale Facile promossi dalla Regione su tutto il territorio. Ieri mattina sono stati inaugurati i sei punti sparsi in Valdera. Qui si potrà ricevere assistenza e formazione gratuita per l’accesso e l’utilizzo delle tecnologie digitali con il supporto di un operatore e di una postazione dedicati. Dai servizi digitali scolastici ai pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) fino a tutte le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta di identità elettronica).

"Siamo molto orgogliosi di queste attivazioni – dice il presidente dell’Unione Valdera, Mirko Terreni – che vanno a costituire una vera e propria rete di assistenza digitale nei nostri comuni per tutti quei cittadini che non hanno la necessaria dimestichezza tecnica o le adeguate conoscenze per utilizzare al meglio i numerosi strumenti che il web mette a disposizione. È di vitale importanza per noi amministratori non lasciare indietro nessuno e offrire la possibilità ad ogni persona di godere dei propri diritti di cittadinanza digitale attiva" .Di seguito i giorni, gli orari di apertura e i contatti dei sei Punti digitale facile attivati in Valdera. A Buti in Comune in piazza Danielli, 5 è aperto il lunedì e il mercoledì ore 9-13 e il venerdì ore 14.30-18.30. Quello alla Misericordia, in via Giuseppe Natale Bernardini 17 a La Croce è operativo il martedì e il giovedì ore 14-18 e il sabato ore 8-12. A Calcinaia la sede è al Centro Montessori in via Morandi 1 a Fornacette, ed è in funzione dal lunedì al sabato ore 9-12 e il lunedì, il mercoledì e il venerdì anche in orario 15-17. A Capannoli è aperto al Circolo Arci Casa del Popolo in via Fontino 1, ogni martedì ore 9-13, ogni mercoledì e giovedì ore 17.30-19.30 e ogni sabato e domenica in orario 14-22. A Pontedera è operativo quello all’Arci Valdera in via Carducci 8 il lunedì ore 9-13 e dal lunedì al venerdì ore 14-18. E anche quello all’Unione Valdera in via Brigate Partigiane 4 operativo dal lunedì al venerdì ore 9-13 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio in orario 15.30-17.30.

"I Punti digitali facili – dice l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – sono un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società". Per l’assessora regionale Alessandra Nardini "i processi di rafforzamento delle competenze digitali sono fattore di uguaglianza e democrazia".