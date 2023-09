La strada frana, ma non ci sono risorse "Via Poggio a Pino resta sorvegliata"

Il nodo di via Poggio a Pino resta una delle criticità più attenzionate del territorio. La frana anche recentemente ha mostrato nuovi tratti di cedimento ed è sorvegliata speciale. Dal punto di vista viario sono stati eliminati i pericoli già da un pezzo. da quasi due anni. ma più passa il tempo e più si aggrava. La frana è di livello importante e ci vorrà un milione per sistemarla. "Monitoriamo - dice l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori (nella foto) –. Ma al momento i soldi non ci sono e non si può progettare". E pensare che tutto è iniziato a seguito degli eventi particolarmente piovosi del marzo 2013 e del gennaio-febbraio 2014. Ora la carreggiata stradale lato ovest si è abbassata di circa 20-60 centimetri con evidenti fessure longitudinali aperte. Le recenti evoluzioni – con le piogge degli ultimi tempi –, poi, hanno ulteriormente aggravato il dissesto. L’ufficio tecnico del Comune ha predisposto, da tempo, uno studio di fattibilità per i lavori. "Il nostro auspicio è di reperire presto i soldi che servono", aggiunge Fattori. La strada in questione, diversi anni fa, fu ampliata in alcuni tratti e ora – a causa delle infiltrazioni – sta franando l’ampliamento e rischiano di scivolare a valle i blocchi di cemento che furono messi di sostegno all’allargamento della carreggiata: il movimento potrebbe coinvolgere anche il tratto originario.

C.B.