La strada dei libri porta tante sorprese

Torna l’appuntamento con La strada dei libri, l’evento di punta del progetto Leggo per legittima difesa a Terricciola. Venerdì 2 febbraio alle ore 10, all’Enoteca di Terricciola (Via Roma 49), appuntamento con le letture tratte da Fiabe Italiane di Italo Calvino rivolte alla scuola

primaria, mentre alle 11 si prosegue con la lettura di alcuni capitoli da Le città invisibili sempre di Calvino, rivolta alle scuole medie. Il pomeriggio alle 17 ci sarà l’apertura dell’evento con Libri e dintorni, il mercatino a cura delle librerie e case editrici Partners e Pane e Novella, una lettura di favole per bambini con merenda offerta.

Alle 17.30 tutti sono invitati a portare un libro da poter scambiare con altri lettori, in attesa della sfilata e premiazione di Cartavale, il contest creativo e ecologico.

Da non perdere il laboratorio di fumetto con Chiara Macchi alle 18.30. L’evento prosegue con Il salotto dei libri alle 19.30, letture e discussione in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino. A chiusura dell’evento alle 20.30, la cena a offerta a cura dei Pensieri di Bo’, un’ occasione per concludere insieme questa giornata all’insegna dei libri e della lettura.

L’evento è nato dalla volontà dell’amministrazione comunale di Terricciola, in co-progettazione con Pensieri Di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del consiglio Regionale della Toscana.