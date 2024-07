La stagione turistica parte bene. Primi "pienoni" in centro storico

Sotto la Rocca il pienone. L’estate sanminiates è partita col botto, con la quarantunesima edizione de La Luna è Azzurra che è stata un successo. Movida e teatro di strada, locali aperti, shopping in notturna, bus navetta e sinergia fra tutti gli attori, sono satti la ricetta vicnente. La stagione è quindi decollata e San Miniato parte sotto la buona spinta delle crescita del turismo che negli ultimi mesi è stata a doppia cifra. Anche in termini di attività commerciali il centro storico sta tenendo ed è in arrivo una nuova attività sempre nel settore dlela ristorazione, il segmento che ha dato ua spinta alla ripresa dell’appeal della città. E’ vero allo stesso tempo che San Miniato deve trovare un equilibrio fra presenze, residenti e movida: confusione fino alla prime luci dell’alba, alcuni vandalismi e una gestione a volte scoordinata (come le transenne lasciate in mezzo alla strada anche al termine delle chiusure del centro) sono criticità non secondarie. Intanto, a grandi passi, prosegue il cartellone di eventi che quest’anno è ancora più ricco e aiuterà, probabilmente, una ulteriore crescita del settore.

Un cartellone che attraversa tutto il territorio, non solo il capoluogo. Anche quest’anno, dal 7 luglio al 25 agosto, torna la consueta rassegna itinerante di Cinema sotto le stelle, con sette film ad ingresso gratuito, a cura di Arci Zona Cuoio, adatta a famiglie e bambini, con commedie e cartoni animati, che toccherà sette frazioni del Comune (Ponte a Egola, Ponte a Elsa, Stibbio, Corazzano, Roffia, La Serra e Isola). Arci Valdarno Inferiore presenta la quarta edizione di ArciCorto Film Festival, il festival dedicato al cortometraggio. La manifestazione, che dal 2022 è diventata internazionale, anche quest’anno sta vedendo l’adesione di un alto numero di opere, pervenute da tutto il mondo, su tematiche molto importanti. Due gli appuntamenti: un’anteprima l’11 luglio (ore 21) a La Catena e la finale si svolgerà il 27 luglio (ore 21) ai Loggiati di San Domenico. E’ già in corso la festa del Teatro che culminerà con il Dramma Popolare in piazza Duomo.

Venerdì 26 luglio, farà di nuovo tappa a San Miniato Musicastrada Festival che, dopo il successo straordinario dell’anno scorso con il concerto di Niccolò Fabi, quest’anno torna con un altro ospite eccezionale: Daniele Silvestri. Chiude il lungo cartellone di eventi estivi, come da tradizione, il Palio di San Rocco (10-16 agosto), la sesta a cura di Tra i Binari che stanno lavorando anche ad una retrospettiva sulla manifestazione. Un carrelone, quindi, per migliaia di persone