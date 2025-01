La sicurezza del territorio: "Investire in prevenzione"

Filo Rosso ha portato in consiglio comunale una mozione sul tema ambiente e clima, in rapporto alle criticità del territorio. "Alcune delle opere di messa in sicurezza idrogeologica risalgono agli anni ’90 e, sebbene utili nel contesto in cui furono progettate, potrebbero oggi risultare insufficienti o non pienamente funzionali per rispondere alle sfide climatiche attuali", spiega la lista di sinistra. "Con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane e rurali, la nostra proposta è stata quella di fare un’analisi approfondita della situazione attuale per calibrare tutti gli interventi di manutenzione, adeguamento o potenziamento delle opere esistenti – ricorda Filo Rosso –. Di fronte ai fenomeni di alluvioni e inondazioni che hanno interessato il nostro Comune negli ultimi anni, non è concepibile che l’operato della nostra amministrazione si traduca solamente nell’applicazione di un’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Dobbiamo uscire dalla logica dell’emergenza.