La siccità è un pericolo per l’intero pianeta

"L’umanità rischia una crisi globale imminente" secondo il segretario generale delle Nazioni Unite che ha lanciato l’allarme: "L’uso insostenibile delle risorse idriche, l’inquinamento e il riscaldamento globale stanno drenando la linfa vitale dell’umanità". Gli squilibri climatici dovuti al riscaldamento globale sono evidenti anche nella nostra regione dove si assiste all’alternarsi di alluvioni e periodi di siccità. Cos’è la siccità e quali sono le cause? La siccità è dovuta ad uno squilibrio idrogeologico. Una siccità può durare mesi o anni. Si ritiene che sia causata dal riscaldamento globale che, ampliando le aree di alta pressione, allontana le piogge. Le conseguenze? Può provocare un grave impatto sull’ecosistema, sull’agricoltura e causare danni all’ economia. Può determinare migrazione forzata, desertificazione e rischio di incendi, mettere in crisi la produzione di energia elettrica. L’Africa resta il continente più vulnerabile, ma è l’Europa dove la carenza d’acqua è in più rapido aumento. Nel 2023 anche la Toscana ha registrato un aumento del deficit idrico intorno al 18%. Gli esperti concordano sulla necessità di interventi strutturali per evitare gli sprechi d’acqua. Noi cosa possiamo fare? Sicuramente un consumo più consapevole e meno sprechi. Mentre ci spazzoliamo i denti chiudere l’acqua, durante la doccia chiuderla mentre ci insaponiamo. Fare la lavastoviglie e lavatrice solo quando sono piene. Preferire la doccia alla vasca.