La serva padrona al Teatro dei Coraggiosi

Venerdì 14 aprile alle 21, al teatro dei Coraggiosi di Pomarance, va in scena il secondo appuntamento della rassegna ‘Invito all’Opera’. La compagnia Italian Opera Florence salirà questa volta sul palco con un doppio omaggio all’opera buffa, "La Serva Padrona", di Giovan Battista Pergolesi, e "La Sella dell’Asino" di David Boldrini. "La Serva Padrona", il cui direttore d’orchestra a Pomarance sarà Santiago Otero, ha debuttato al Teatro San Bartolomeo di Napoli nel 1733, dando inizio alla tradizione dell’opera buffa e diventando capolavoro indiscusso del genere attraverso i secoli, fino ai nostri giorni. A seguire David Boldrini, direttore d’orchestra, nonché autore del libretto e delle musiche de "La Sella dell’Asino", rievocherà con quest’opera le caratteristiche della farsa comica in un atto tipica del primo 800 italiano, omaggiando grandi autori. La rassegna "Invito all’Opera" ideata da Officine Papage in collaborazione con l’associazione turistica Pro Pomarance e l’amministrazione comunale, chiude così gli appuntamenti invernali del Teatro dei Coraggiosi, con una serata all’insegna del divertimento e della grande tradizione teatrale italiana. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro.