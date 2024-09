La Rotta e i suoi mattonai: "Una festa ricca di storia"

PONTEDERA

L’esaltazione dell’antico mestiere dei mattonai, i concerti, il mitico bombolone de La Rotta, l’ormai tradizionale tombola e poi lo spettacolare evento del fuoco e l’argilla con l’apertura del forno. Torna nel format del doppio weekend questa 116esima edizione della Fiera dei Fischi e Campanelle, appuntamento settembrino organizzato dal gruppo culturale ricreativo Il Mattone al parco fluviale de La Rotta. Due weekend come detto, si parte domani con la cena alle 20 e a seguire il concerto Musica sotto le Stelle con Valentina Bagni docente dell’Accademia Musicale Pontedera. Domenica sempre la cena alle 20 e poi alle 21.30 la Corale Città di Pontedera metterà in scena La Traviata in concerto. La fiera entra nel vivo nel secondo weekend.

Sabato 14 si parte dalla mattina con il corso di pittura per bambini ‘Colora il parco’ organizzato dall’associazione Il Forasacco che andrà avanti per tutto il giorno fino alle 19 (info al 347.5491325). La sera la cena alle 20 e a seguire la musica dei Queen at the races tribute band. Domenica 15 ecco la 31esima Sagra del Bombolone con i mitici dolci sfornati già a partire dalle 10.30. Per tutto il giorno ci sarà l’esibizione dei Mastri delle Terracotte e Ceramiche di Samminiatello, i mercatini per le vie del parco, l’esposizione fotografica di Enzo Capannini quest’anno arricchita dalla proiezione di interviste esclusive dell’epoca ai mattonai e il Museo dei mattonai aperto tutto il giorno. Nel pomeriggio alle 16.30 l’esibizione dei batteristi, la tombola alle 18.45 quindi la cena prima del concerto e dell’apertura del forno alle 22.30. Durante i pomeriggi sempre attivo il battello sull’Arno (prenotazioni al 339.1145226). "Un grande evento per tutti, ci sono mattonai che vengono da ogni parte d’Italia – dicono Piero Paoli e Marco Salvadori – una fiera ricca di storia, tradizione e valorizzazione del territorio".

L.B.