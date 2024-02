La rivoluzione di Swimprove: allenamenti di nuoto seguiti a distanza

Parte da Ponsacco quella che potrebbe essere la rivoluzione digitale dedicata ad atleti e appassionati di nuoto. Tutto nasce da un’idea di quattro giovani imprenditori della Swimprove, realtà innovativa e all’avanguardia specializzata nella realizzazione di programmi di allenamento online con l’obiettivo di migliorare la tecnica di nuotatori, triatleti e di chiunque voglia approcciarsi alla disciplina. Una novità assoluta che ha inaugurato la sua base operativa a Ponsacco, in Largo della Pace 3, alla presenza del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e dell’assessore Roberta Lazzeretti.

"Swimprove è una società focalizzata su nuoto e benessere che permette agli atleti di migliorare la loro tecnica a distanza, completamente online", racconta Marco Rossi, titolare insieme a Mattia Torrioni di Swimprove, che gestisce con Luca Sardi e Lorenzo Ventavoli, rispettivamente coach e responsabile commerciale. "Siamo tutti ragazzi dai 22 ai 26 anni e dalla nostra esperienza prima come nuotatori e poi come istruttori, consapevoli dei limiti dell’allenamento in presenza, abbiamo ideato programmi di allenamento, consulenze e videonalisi personalizzate dedicate a nuotatori e atleti, ma in modo che chiunque, in qualunque piscina d’Italia o del mondo, possa seguire i nostri programmi attraverso uno specifico supporto on line che permetta di individuare gli eventuali errori e migliorare il livello tecnico della nuotata. "Oggi seguiamo quasi 200 nuotatori in Italia e all’estero, in Germania, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Giappone raggiungengo oltre 17mila isritti sul nostro canale Youtube e oltre 35mila followers sui canali social. Siamo partiti dal garage di casa e vedendo il riscontro positivo abbiamo deciso di investire in una nuova sede. A Ponsacco abbiamo trovato la soluzione ideale, felici di mantenere saldo il legame con le nostre radici, visto che siamo tutti ragazzi del territorio".