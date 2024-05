La primavera sboccia tra le vie del borgo

Domani, domenica 5 maggio, per tutto il giorno, nel borgo storico di Treggiaia, si svolgerà un appuntamento promosso e organizzato dalle realtà associative locali. Si tratta della "Primavera Treggiaiola", con la presenza di stand nelle strade e di un punto di ristoro presso il circolo di Progetto Treggiaia 2.0. Sulle bancarelle troveranno spazio prodotti artigianali ed enogastronomici tipici, con la possibilità di degustazione. Sarà allestita una mostra con le foto storiche del borgo e il gruppo del teatro popolare metterà in scena uno spettacolo. E’ previsto un servizio di bus navetta (dalle 11 alle 19 per tutta la durata della manifestazione) che partirà dalla località I Fabbri, nella zona della farmacia.