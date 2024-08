La prima della Cuoio: "Siamo contenti"

La prima amichevole ad appena sei giorni dall’inizio della preparazione, e soprattutto giocata a quasi 41 gradi di Montevarchi, non era certo la prova del nove per i ventisei della Cuoiopelli allenati da Francesco D’Addario. Ma è stata, comunque, una buona indicazione per il tecnico e la dirigenza biancorossa in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Contro l’Aquila Montevarchi, compagine di serie D, la Cuoio ha perso 3-1, ha subito per gran parte dei tre spezzoni di gara il possesso palla dei locali, ma ha messo in evidenza buone trame soprattutto nelle azioni di rimessa e già una buona impostazione a centrocampo e in attacco. La difesa, maggiormente messa sotto pressione, ha bisogno più degli altri reparti di oliare i meccanismi, ma è normalissimo a questo punto della preparazione.

"Abbiamo visto cose interessanti – le parole del direttore sportivo Stefano Costa – E’ stata la prima uscita contro una squadra di categoria superiore, ma posso dire che la squadra si è comportata molto bene. Siamo contenti". Il gol biancorosso è stato segnato da Ferraro su rigore.

La prima Cuoiopelli mandata in campo dal tecnico D’Addario a Montevarchi – la prima Cuoio della stagione – è stata quella con Papeschi in porta, difesa a quattro con Bindi, Innocenti, Nannetti e Arrighini, centrocampo a tre con Albi, Burato e Tuzzi, in attacco Leone, Maglio e Turini. Dopo mezz’ora sono entrati Brogi in porta, Solari, Covino, Luka e Porcellini, Vannuzzi, Mancuso e Ferraro a metà campo, Campo, Maglio e Rocco nella parte avanzata.

Terza formazione schierata da D’Addario con Brogi tra i pali, Solari, Taverni, Luka e Porcellini in difesa, centrocampo a tre con Tassi, Menicagli e Orsini, Nazzaro trequartista, Ferraro e Rocco punte.

Ieri pomeriggio la Cuoiopelli è tornata in campo allo stadio Masini di Santa Croce per la ripresa degli allenamenti. Altra seduta è fissata nel pomeriggio di oggi, mentre domani, alle 17, al Masini, seconda amichevole estiva contro il Signa. A Ferragosto riposo e ripresa delle sedute di allenamento il pomeriggio del 16. Non ci sarà l’amichevole in famiglia di sabato 17.