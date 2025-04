La prevenzione in età pediatrica. Ecco la “Misericordia in piazza“

SANTA CROCE

La seconda edizione di "Misericordia in piazza" in ricordo dell’ex governatore Piero Conservi, straordinaria figura del mondo del volontariato santacrocese, quest’anno è dedicata alla prevenzione in età pediatrica. "Sarà una giornata, quella di domenica 6 aprile, dedicata alla prevenzione in età pediatrica, dai 6 anni in su – spiegano il governatore della confraternita di via Ciabattini, Alessandro Scaldovi, la vice Cecilia Marmai e il direttore Yuri Carmignani – con varie attività che prendono il via con il corso di disostruzione delle vie aeree nel lattante e nel bambino, Pompieropoli con l’associazione Vigili del Fuoco, il corso di sicurezza stradale della polizia municipale di Santa Croce e attività ambulatoriali per il controllo della vista e dell’udito nei bambini con l’ambulatorio mobile". Sono presenti il dottori Nicola Ducci audiologo e Martina Cinerari optometristal. Il pomeriggio, alle 15, tavola rotonda sullo stesso tema della giornata nella saletta Vallini. Dopo il saluto del sindaco Roberto Giannoni intervengono il dottor Fabio Gargani (vaccini, falsi miti e verità), la dottoressa Valeria Bernini (obesità pediatrica, problema in crescita, la corretta alimentazione) e il dottor Nicola Ducci (la prevenzione della sordità inizia in età pediatrica). Chiude i lavori il governatore Scaldovi. La giornata inizia alle 10 con la messa nella chiesa Collegiata di San Lorenzo. Saranno presenti i donatori di sangue Fratres e verranno vendute le colombe per la raccolta fondi per la Misericordia. Misericordia di Santa Croce che conta 6 dipendenti, una trentina di volontari attivi, svolge servizi sociali, sanitari, emergenza urgenza, protezione civile, unità cinofila e antincendio boschivo e organizza corsi di primo soccorso per aziende e per cittadini.

g.n.