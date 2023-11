La prevenzione è itinerante. Una carovana tra i quartieri

La prevenzione arriva in tutti i quartieri nelle frazioni di Pontedera. Dalla prossima settimana, da sabato 2 dicembre, inizia una campagna itinerante di sensibilizzazione sulla prevenzione contro i tumori al seno, tiroide, prostata e malattie cardio-vascolari. Ma anche sui fattori di rischio e su vari elementi diagnostici per fare prevenzione e diagnosi precoce. Una campagna promossa dal Lions Club Pontedera con il Comune di Pontedera, dell’Unione Valdera, della Società della Salute e delle associazioni del territorio con il coordinamento medico-sanitario della dottoressa Rossella Prosperi. "A settembre 2022 è stata organizzata la prima edizione di La Salute scende in Piazza, replicata poi a settembre scorso con oltre 800 accessi registrati – ha detto Sirio Orsi, presidente Lions Club Pontedera – per dare continuità a questi appuntamenti e in attesa della prossima edizione fissata a maggio 2024 abbiamo deciso di portare questi servizi gratuiti nei quartieri e nelle frazioni". Per il momento sono già state calendarizzate 12 giornate di informazione e prevenzione sanitaria gratuita in giro per quartieri e frazioni, dalle ore 9 alle 15 si potranno effettuare screening ecografici gratuiti.

Sabato 2 dicembre prima tappa al Villaggio, nella sede della Croce Rossa Italiana. Le altre giornate: domenica 3 dicembre a Montecastello nella ex scuola elementare, domenica 17 dicembre a Santa Lucia al circolo ricreativo Arci, sabato 30 dicembre in centro alla Misericordia, sabato 13 gennaio Fuori del Ponte al distretto sanitario di via Colombo, domenica 14 gennaio a Pardossi al centro sportivo Ads Pardossi, sabato 24 febbraio alla Bellaria alla Pubblica Assistenza di via Profeti, domenica 25 febbraio al Romito al circolo Arci, sabato 16 marzo a Treggiaia nella ex scuola elementare in via del Colle, domenica 17 marzo a La Borra al circolo ricreativo in via dei Girasoli, sabato 13 aprile a Gello al campino in via delle Calende e domenica 14 aprile a La Rotta al centro diurno G. Menichetti. È necessaria la prenotazione (chiamando il 393.2428179) almeno 5 giorni prima.