La premiazione dei giovani stilisti della pelle

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, sarà nuovamente presente alla fiera Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli. ll Consorzio parteciperà con un proprio stand che ospiterà le collezioni del concorso di Craft the Leather 2024, il progetto che promuove giovani designer internazionali. Durante i giorni di fiera il pubblico avrà l’opportunità di votare il proprio preferito tra i partecipanti. Craft the Leather coinvolge ogni anno giovani designer provenienti dalle più prestigiose scuole internazionali di moda e design per dare loro l’opportunità di essere introdotti al mondo della Pelle Conciata al Vegetale in Toscana. Dopo una settimana di workshop ogni partecipante ha realizzato una propria collezione. Adesso è il momento del concorso finale: il vincitore sarà decretato da una giuria tecnica e del voto dei visitatori.

C. B.