"La politica senza un contatto con la società civile non ha senso di esistere"

Volterra, 20 luglio 2023 - il 19 luglio come data che ha segnato la grazia, dall'Egitto, allo studente Patrick Zaki. Il 19 luglio, analizzato 31 anni dopo la strage di via D'amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. E ancora, il 19 luglio, giorno in cui il Paese si è ritrovato orfano di un grande giornalista che ha saputo scavare negli abissi più profondi della storia recente d'Italia, Andrea Purgatori. Non un giorno qualsiasi per Sandro Ruotolo, protagonista di un dibattito alla Festa dell'Unità di Volterra con i giornalisti Pietro Gasparri e Ilenia Pistolesi. Ruotolo, giornalista la cui carriera non ha bisogno di presentazioni, è entrato a far parte negli scorsi mesi della squadra della segretaria nazionale del Pd di Elly Schlein. E il 19 luglio ha animato un dibattito alla festa Dem di Volterra La mafia: "Sulla fase stragista ci sono ancora troppi punti interrogativi - ha detto - più che di pentiti di mafia, avremmo bisogno di pentiti dello Stato".

E poi la questione dibattuta in Governo sul salario minimo, con la battaglia intrapresa per garantire un salario minimo a circa 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri, tradotta in un fronte comune che vede unita quasi tutta l'opposizione, l''estate militante' del Partito Democratico sono alcuni dei temi che Ruotolo ha affrontato di fronte alla platea della Festa Dem. di Volterra. "La politica - ha detto . deve tornare a essere servizio per la comunità - deve essere partecipazione, entusiasmo, deve tornare a emozionare. E' un processo che stiamo attuando come segreteria nazionale Pd, andando nel Paese reale. La politica senza un contatto con la società civile non ha senso”. “Grazie a Sandro Ruotolo per la sua partecipazione ad una serata emozionante, dove abbiamo parlato, tra l'altro, di legalità, salario minimo e sanità.- sottolinea il Pd - Soprattutto, Sandro, da uomo storicamente di sinistra, ha spiegato il perché della sua decisione di entrare a fare parte di questo "nuovo" Partito Democratico ed ha invitato le tante persone che hanno creduto in Elly Schlein, alle primarie, a tornare a partecipare attivamente alla vita politica del paese. Perché senza la gente la politica è vuota e la speranza in un cambiamento può solo restare tale”.