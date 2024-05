Sport, fiabe e la fisica di Schettini

Ecco il programma di oggi degli Ecodays: Alle 11, al Teatro Era, l’attesissimo Ecoincontro con il fisico e divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, che fonde arte e scienza per trasformare la fisica da argomento di una lezione didattica in un’irresistibile occasione di intrattenimento e accrescimento. Alle 16.30, nella Biblioteca Gronchi, ultimo appuntamento con i laboratori delle Eco-fiabe di Brenda Potenza e Fabio Rubino. L’argomento centrale sarà l’aria e la protagonista una farfalla. Cartelloni e altre decorazioni eseguiti dai bambini durante i laboratori delle Ecofiabe rimarranno ad abbellire la biblioteca Gronchi. Ore 18.30, nella sede Utel, premiazione finale di Ecofor libri. Riceveranno un premio del valore di 500 euro i vincitori delle due sezioni di narrativa.

Proseguono le mostre al Palp (World water day) e a Modartech (Sustainable fashion). Nella sede di Ecofor service di Gello spazio alle visite guidate (la mattina per le scuole e il pomeriggio per i cittadini) mentre alle ore 12 spazio alle eccellenze locali con l’olio di Renzo Signorini. Alle 15 il convegno La sostenibilità ambientale del calcio, organizzato dall’U.S. Città di Pontedera, intervengono: Simone Millozzi, Matteo Marani, Luca Marrucci, Andrea Bargagna, Antony Pizza. Modera: Gianluca Di Marzio. A La Rotta, nei giardini pubblici di via Carrara nona tappa dello spettacolo itinerante ECo4-quattro personaggi in cerca di riciclo. Il programma prevede alle 16.30 merenda per i bambini, alle 17 lo spettacolo Eco4, alle 17.30 musica dal vivo e alle 18.30 EcoAperitivo.