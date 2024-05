Ecodays, il programma entra nel vivo. Premiato il libro “verde“ di Volpe. E le eccellenze sotto i riflettori

E’ entrata nel vivo la seconda parte del vastissimo programma degli Ecodays 2024, la manifestazione sulla sostenibilità organizzata da Ecofor Service spa, azienda della Holding Forti

specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Fino al 12 maggio sono in programma più di 100 gli eventi in programma sulla tutela dell’ambiente, l’economia circolare e il risparmio energetico, che attraggono e coinvolgono un numero sempre crescente di cittadini.

Ecco la giornata di ieri con i principali eventi. Nella sede Ecoforservice di Gello ancora protagoniste le eccellenze locali. Il talk è stato dedicato al Centrocarni di Adriano. Il titolare, Adriano Miniero, ha preparato sul posto crostini di soppressata e di fegatelli, per la gioia del pubblico presente. “La materia prima è un elemento imprescindibile, altrimenti il prodotto non può essere di qualità – ha spiegato Miniero – Maiali, vitelli, polli, conigli tacchini devono arrivare non solo da aziende del territorio ma devono anche essere cresciuti in un determinato modo". Si è poi tenuto il convegno di Anbi Toscana “I consorzi di bonifica per l’ambiente: buone pratiche per liberare i fiumi dai rifiuti. Sono intervenuti: Nicola Conti del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord; Martina Bencistà del Consorzio di bonifica 6 Toscana sud; Stefano Pagliara del Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno. "Tutto parte dai cittadini perché l’abbandono è una conseguenza dell’attività umana, volontario e involontario – ha spiegato Conti – Quello volontario va in qualche modo intercettato. Per recuperare i rifiuti abbandonati lungo gli argini dei fiumi ed impedire che arrivino al mare, noi li raccogliamo manualmente con i nostri operai o con i volontari delle associazioni e attraverso le griglie installate sugli impianti idrovori o altri elementi". Sempre nella sede di Gello si sono svolte le consuete visite agli impianti, la mattina con le scuole e il pomeriggio con i cittadini.

Ai Fabbri, neei giardini pubblici di piazza Balducci, si è tenuta ka tappa dello spettacolo itinerante ECO4-Quattro personaggi in cerca di riciclo, preceduto da una merenda per i bambini e seguito dall’EcoAperitivo con musica dal vivo.

A Pontedera ha tenuto banco Ecofor libri, la rassegna aperta agli scrittori italiani che si sono dedicati ai temi dell’ecologia e della cultura ambientale. Ieri è stata premiata la vincitrice della sezione “Temi Ambientali e autori locali”, Francesca Volpe, autrice del volume “La Toscana in Renault 4, viaggio sui sentieri dell’ecofilia e della libertà”, Infinito editore. Al Cineclub Agorà, saletta Valtriani, in serata, c’è stata invece la premiazione dei vincitori del premio Ecofor cinefestival. Hanno partecipato al bando 400 opere, inviate da tutta la Toscana e da altre regioni.