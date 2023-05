La pioggia non ha rovinato la festa della fantasia

Si è conclusa con successo, nonostante la pioggia, l’edizione 2023 di Volterra Comics and Fantasy. Centinaia di persone sono intervenute alla due giorni dedicata al mondo della fantasia. Grande ammirazione per il gruppo di Star Wars - Florence Knight, che ha dato prove di scherma laser ai partecipanti, e che si è esibito in corteo per le vie cittadine. Molte le persone arrivate da lontano per sentire il concerto dei Bardo Magno al teatro Persio Flacco, nel cui ridotto si è tenuta anche la Gara Cosplay. Emozionato il leader della band, nonché chitarrista dei Nanowar of Steel, Valerio Storch, il quale per la prima volta si è esibito in un teatro storico, e che ha detto: “Siate orgogliosi di questa città, è stupenda“. La pioggia ha impedito il concerto degli Scudieri dello Zodiaco, ma fortunatamente le persone hanno potuto trovar riparo nelle Logge di Piazza, dove ad accoglierli c’erano molti fumettisti. Ecco chi ha vinto il contest tra miglior maschera: a Paolo Bucciantini il migliore assoluto, Stefano Brunetti miglior personaggio maschile, Tiziana Avino il miglior femminile. Premio interpretazione a Luana Bottai, il premio somiglianza a Tiziano Coradeschi, il premio coppia a Linda Granchi con Karol.