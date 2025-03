La pelle, trend e mercato. La creatività per il rilancio

Bene, si apprende, anche il secondo giorno di Aplf 2025 in corso ad Hong Kong. Occasione imporante per la filiera della pelle per modellare le tendenze del mercato e influenzare i prezzi per i prossimi tre trimestri. Questa edizione di Aplf celebra, infatti, la creatività nella moda in pelle. I designer, infatti, sono la forza trainante della creatività e dell’innovazione nel settore della moda. Dai veterani esperti ai talenti emergenti, i visionari di tutto il mondo si sono uniti per mostrare i loro ultimi lavori e impegnarsi in discussioni stimolanti: una straordinaria combinazione di maestria artigianale moderna e tradizionale che ridefinisce l’eleganza. L’area trend ha presentato la collezione stagionale, in linea con le tendenze Aplf per testimoniare i prossimi capolavori dei talenti eccezionali, la cui creatività sconfinata continua a plasmare e ispirare il panorama della moda pelle che è in forte ricerca di rilancio.

Il 2024 è stato un anno negativio per la pelle con un meno 7,6% nei volumi di produzione frutto di una persistente sofferenza generalizzata delle filiere moda, arredo e automotive. Ci sono destinazioni impportanti che sono rimaste stabili Francia, Cina (inclusa Hong Kong) e Corea del Sud. E altre in calo come Usa (-4%), Regno Unito (-4%) e Portogallo (-6%).