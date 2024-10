La nuova Rsa Maria Ausiliatrice. A dicembre i moduli prefabbricati. Inaugurazione entro fine 2025

SANTA MARIA A MONTE

Le fondamenta della nuova residenza sanitaria assistenziale di Cerretti sono state completate. Tra qualche settimana, passato il periodo in cui deve stabilizzarsi il cemento armato, l’impresa incaricata della costruzione, la Fastpol di Firenze, inizierà il montaggio dei moduli prefabbricati. Secondo il cronoprogramma del cantiere la nuova struttura sarà pronta alla fine del prossimo anno. "Il nostro programma – dice Riccardo Novi, direttore della Fondazione Madonna del Soccorso che costruisce la residenza sanitaria assistenziale di Cerretti insieme all’impresa fiorentina Finres – è di inaugurare la struttura di via Mariani tra novembre e dicembre del prossimo anno in concomitanza, giorno più giorno meno, con la stessa struttura che stiamo realizzando a Bientina nell’ex villa Pacini Battaglia. Faremo in modo che i tempi vengano rispettati e, se possibile, anche anticipati perché c’è un grande bisogno di queste residenze sanitarie assistenziali. Abbiamo sessanta persone in lista d’attesa". La struttura sorge su un terreno di undici ettari acquisito dalla Fondazione Madonna del Soccorso, ente che da tempo ha avviato la sua attività a Fauglia, e sarà dedicata a Maria Ausiliatrice. Avrà 80 posti letto per ospiti permanenti più 12 diurni e darà lavoro a una sessantina di persone. La residenza sanitaria Maria Ausiliatrice avrà anche un convento interno dove risiederanno le suore della congregazione Serve del Cuore Immacolato di Maria che si occuperanno dell’animazione e della pastorale giovanile della zona. L’importo complessivo della nuova opera è di circa 7 milioni di euro. La casa di riposo Maria Ausiliatrice avrà cucina e lavanderia interne. La Fondazione Madonna del Soccorso sta organizzando, tramite la propria agenzia formativa, corsi di formazione per chi vorrà lavorare nella struttura di Cerretti.

g.n.