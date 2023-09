La nuova passerella. Finalmente! "Indispensabile per Ponticelli"

di Gabriele Nuti

Il leggero dondolare della passerella sul Collettore al passaggio dei primi pedoni fa venire in mente brutti pensieri. "No, no, tranquilli, lo deve fare – rassicurano i tecnici – è per l’antisismica. Sarebbe peggio se non si muovesse!". Bene. Capito il perché del dondolio la prima camminata sulla nuova passerella, costruita al posto di quella crollata il 16 febbraio del 2021 durante i lavori di costruzione, è proseguita fino all’altro capo della struttura. Con la sindaca Manuela Del Grande – che ha tagliato il nastro insieme al vicesindaco Maurizio Lucchesi e agli assessori Elena Trovatelli, Laura Falorni, Roberto Michi e Romano Nieri – e un gruppetto di cittadini, tra cui alcune bambine felici di saltare sul ponticello.

Trenta mesi dopo il crollo, l’attraversamento pedonale sul canale Collettore è stato inaugurato ieri pochi minuti dopo le 17. Del Grande non ha messo tempo in mezzo. Lunedì mattina presto ha ricevuto tutti i documenti e i nulla osta tecnici e alle 9,30 ha convocato la stampa per le 17 di ieri. "Inauguriamo la passerella, non possiamo aspettare altro tempo". "Ponticelli ha bisogno di questa infrastruttura – ha detto ieri la sindaca di Santa Maria a Monte – Per questo motivo, dopo il crollo a causa di un errore umano del febbraio 2021 quando la precedente costruzione era in fase di ultimazione, la giunta di cui facevo parte come vicesindaco e della quale facevano parte anche gli assessori Lucchesi e Michi, aveva deciso di approvare la realizzazione di un secondo ponte senza aspettare di avere il risarcimento dei danni. Le spese sono state maggiori a causa dell’aumento dei costi delle materie prime ma, lo ripeto, questa struttura è troppo importante per Ponticelli e per le tante persone che transitano da questa strada".

"Per quanto riguarda l’iter giudiziario e il risarcimento del danno che il Comune ha subito a causa del crollo – conclude Manuela Del Grande – più volte mi sono sentita con i nostri legali e anche con gli avvocati della controparte. Siamo in attesa. Ma l’importante è che la nuova passerella sia ora utilizzabile".