La nuova maglia granata celebra un’impresa. E intanto c’è fermento per il debutto in Coppa

Maglia nuova e voglia di Coppa. E’ un week end movimentato quello a cui si prepara il Pontedera. Ieri, nella suggestiva cornice del Museo Piaggio, è stata presentata la maglia da gioco per la stagione 2024-25. La particolarità della casacca, realizzata da Erreà, sta nel fatto che celebra i 30 anni dalla vittoria sull’Italia (6 aprile 1994) e riporta impresso il "famoso" titolo fatto dalla Gazzetta dello Sport il giorno seguente al 2-1 nell’amichevole con gli azzurri: Ai mondiali il Pontedera. A fare da "modelli" il capitano Marcos Espeche e il bomber Daniele Ragatzu, accompagnati da Lei, la Vespa, simbolo di Pontedera nel mondo. Intanto si avvicina il debutto in Coppa contro la Pianese (domani alle 18) e nell’ambiente c’è il clima giusto per questo...battesimo stagionale. Come spiega molto esplicitamente il direttore sportivo Moreno Zocchi: "C’è voglia di tornare alla competizione, su questo non ci sono dubbi. E mano a mano che ci avviciniamo all’evento c’è l’ adrenalina che sale cui va aggiunta la curiosità di vedere all’opera la squadra in questi momenti che contano. Comunque stiamo vivendo nella maniera giusta questa vigilia". Zocchi fa opportunamente notare però una differenza rispetto al passato: "Per noi negli ultimi due anni la Coppa è cominciata quando era già iniziato anche il campionato, e in quei casi c’era la possibilità per il mister di vedere all’opera i ragazzi che avevano avuto meno spazio. Adesso invece siamo alla prima partita ufficiale e quindi c’è ancora tantissimo da costruire, tenendo conto delle dinamiche del momento, considerando lo stato fisico dei giocatori e la costruzione della squadra". Nessun dubbio però sull’importanza del match.

"Quella di domani – commenta il direttore – sarà una partita vera che noi dobbiamo cercare di affrontare con il massimo della determinazione e della cattiveria agonistica. In palio ci sono punti pesanti e quindi è sicuro che non sottovaluteremo l’incontro". Che non è così...semplice come potrebbe sembrare a prima vista considerando il vantaggio del fattore campo e un avversario appena salito in Serie C. "La Pianese arriva qui sicuramente con il grande entusiasmo di una neopromossa – conclude perentorio Zocchi – che ha saputo mantenere lo zoccolo duro della squadra che ha vinto il campionato di Serie D rinforzandolo con innesti mirati. Quindi c’è poco da illudersi: sarà un test probante". Test per il quale potrebbe essere disponibile anche Ianesi, che da mercoledì ha ripreso ad allenarsi col gruppo dopo il colpo subito nella sfida con la Fiorentina primavera, mentre Paudice e Selleri non saranno convocati. Per il resto, a chiudere la campagna acquisti manca un attaccante under e, forse, anche un giovane a centrocampo.

Stefano Lemmi