La musica riaccende i borghi Dal folk inglese al funk e blues Concerti gratuiti fino ad agosto

E’ ancora possibile un festival musicale gratuito con musica di qualità e artisti italiani e internazionali? Questo è lo sforzo de La Compagnia del Bosco che ha messo insieme appuntamenti in diversi borghi della provincia di Pisa. Questa sera nella piazza della chiesa a Lorenzana, in esclusiva nazionale uno dei musicisti simbolo del folk inglese, Kevin Dempsey, chitarrista sopraffino e cantante capace di creare atmosfere magiche. Il suo show sarà preceduto dal duo acustico Oscar Bauer with Lupo, beniamini locali ma forse più conosciuti all’estero che in patria. Insomma una serata da non perdere. Giovedì 20 la kermesse si sposta a Montefoscoli con il sestetto di Jesper Lindell, il più acclamato artista folk-rock svedese, altra esclusiva toscana clamorosa per conoscere un artista qui ancora sconosciuto ma che nel nord Europa è un vero e proprio personaggio di culto. Il 26 luglio ci si addentra in Valdicecina e precisamente a Canneto di Monteverdi con un quartetto di musicisti gipsy-jazz che vanta esibizioni anche alla Royal Albert Hall di Londra, i Note Noire, dove milita anche il violinista cubano Ruben Chaviano. Il 2 agosto in piazza Mascagni a Casciana Alta, serata di divertimento assicurato con i Baluba Shake e il loro irresistibile sound anni ‘60 con corredo di strumenti originali e abbigliamento vintage.

Il 4 agosto davanti alla chiesa di Camugliano (Ponsacco), ancora in esclusiva toscana, ecco la vocalist Sharon Clark accompagnata dal Daniele Gorgone Trio, jazz ad alti livelli. Festa finale il 22 agosto a Partino di Palaia con un ritorno a furor di popolo, dopo due anni il funk e blues dei El Burro del Tiempo, grazie al talento di un quartetto tutto toscano che non disdegna anche digressioni jazz e soul. Tutti gli spettacoli ad ingresso libero.