La movida senza freni. Ecco nuove polemiche: "La giunta non fa nulla"

Nelle notti agitate della movida finiscono anche i camminamenti istallati per consentire il passaggio dei pedoni lungo il cantiere di via Conti. E’ successo la notte scorsa. Qualcuno potrebbe aver usato le tavole come altalena, forse, per continuare il ballo prima di andare a prendere la macchina. Pare alle prime luci dell’alba, visto che la parte di movida senza freni lascia la città quando sta per arrivare il giorno. Tant’è che ieri mattina sono state aggiunge nuove tavole, come una sorta di rinforzo, per evitare che il già precario camminamento diventasse una trappola. Succede anche questo nel centro storico che il fine settimana viene preso d’assalto da centinaia di giovani che urlano fino alle ore piccole, parcheggiano ovunque, e mettono in atto anche manovre pericolose per evitare i varchi della ztl. Il comitato "Quelli che non dormono", che dal 2019 chiama l’amministrazione a trovare soluzioni, torna a ribadire la necessità di apportare correttivi e ricorda alla giunta Giglioli che nulla di quanto promesso alla riunione dell’ottobre scorso è stato messo in atto: "una serie di proposte che avrebbero dovuto essere messe in pratica entro la fine dell’anno, nessuna delle quali ha visto la luce. Infatti siamo ancora nella bolgia".