La moda secondo gli studenti Dalla tuta per i centauri alla Vespa restaurata e “diversa“

di Luca Bongianni

Inaugurata ieri nell’atrio di Palazzo Stefanelli la mostra realizzata dagli studenti dell’Ipsia. Si tratta di tre progetti diversi da loro ma tutti portanti avanti dalla scuola superiore pontederese in orario extracurriculare. Il progetto Toscanatti, Toscana Territorio Tradizione Innovazione è risultato primo nell’ambito del piano Triennale delle Arti, concepito per promuovere una scuola vissuta come centro culturale di primo livello del territorio. Il progetto didattico, di durata biennale 2021-2023, si è sviluppato in tre fasi durante le quali le studentesse e gli studenti di due classi IV dell’Ipsia (indirizzo Moda-Made in Italy e indirizzo Meccanici), si sono dedicati prima alla comprensione degli aspetti culturali legati al territorio attraverso lo studio della tradizione, e poi all’ideazione, progettazione e realizzazione non solo di abiti ma anche di abbigliamento per moto e alla restaurazione in veste innovativa di una Vespa, grazie alla collaborazione del Vespa Club di Pontedera. E nell’ultima fase gli alunni sono stati ospitati dalla Ufo Plast per realizzare concretamente l’abbigliamento da moto, tute che saranno inserite nei nuovi cataloghi dell’azienda leader in produzione di articoli sportivi che ha offerto ai ragazzi tutti i materiali e la manodopera. Analogamente il lavoro di serigrafia per la stampa sui tessuti usati per la realizzazione degli abiti è stato interamente offerto da Impressart di Forcoli. I docenti Rosanna Silvestri, Maria Chiara Soldani e Annamaria Carosi hanno seguito e curato tutte le fasi del progetto e anche gli aspetti di carattere organizzativo e burocratico, per la parte tecnica sono stati coinvolti anche i docenti Lorenzo Sorrentino, Laura Barsotti, Gerardo Renga, Daniela Calvetti e Irene Tacchi.

Gli altri progetti presentati sono il Musical NO3 Dame, una rappresentazione artistica particolarmente innovativa, ed il video con il quale la 3SSA ha vinto il primo premio del concorso Il Peso delle Idee-Giovani Youtuber per l’Agenda Onu 2023.