La lista “Insieme CambiAmo Ponsacco” si ricandida alle Comunali del 2024

PONSACCO

Insieme CambiAmo Ponsacco, lista civica ora all’opposizione in consiglio comunale, si ricandida alle Comunali del 2024. Ad annunciarlo è il capogruppo Federico D’Anniballe. "Abbiamo, nel tempo, implementato le fila dei nostri sostenitori, semplici cittadini delusi dall’operato dell’amministrazione in carica, che hanno abbracciato e condiviso le nostre idee e le nostre battaglie, sia quelle combattute nelle sedi istituzionali, sia quelle portate avanti con il confronto diretto con la cittadinanza - spiega D’Anniballe - Questo ci ha fatto capire quanto sia necessario, ora più che mai, continuare su questa strada per poter invertire la rotta involutiva di Ponsacco, vittima di scelte amministrative scellerate, che il tempo inevitabilmente ha sentenziato come sbagliate e miopi". "Il crescente consenso che è andato concretizzandosi intorno alle nostre idee ci da oggi una responsabilità nuova - dice ancora Federico D’Anniballe - Quella di non poter abbandonare la partita e tradire così quei cittadini che ci hanno sostenuto e che quotidianamente ci spronano a combattere le battaglie condivise. Tenendo conto di questo Insieme CambiAmo Ponsacco si presenterà come forza di rinnovamento del territorio alle elezioni, per poter appunto continuare a portare la voce dei cittadini nelle istituzioni". "E’ anche nostra intenzione - conclude D’Anniballe - aprire un confronto costruttivo con le altre formazioni civiche che hanno preso corpo nel nostro territorio e che hanno dato un ammirevole contributo sui temi di fondamentale importanza del paese".