La lettura inclusiva parlando di gentilezza

La biblioteca Gronchi di Pontedera si arricchisce con un nuovo libro dedicato all’inclusività. Sabato alle 16.30 sarà presentata nella sezione ragazzi la traduzione in simboli dell’albo "Il piccolo libro della gentilezza" di Francesca Pirrone. La versione inbook, con simboli che affiancano le parole, è stata curata dalle bibliotecarie Patrizia Sopranzi e Laura Martini, che già avevano dato alle stampe il volume "Palla Rossa e Palla Blu" di Maicol & Mirco, e fa parte di un progetto che ormai da tempo impegna la biblioteca comunale in una rete di biblioteche "traduttrici" e promotrici di inbook. Questi libri che utilizzano la comunicazione aumentativa alternativa sono nati con l’intenzione di rendere la lettura il più inclusiva possibile, anche per chi ha difficoltà di comunicazione. " Il progetto inbook è un’occasione importante per la valorizzazione del libro come strumento di linguaggi multipli e in grado di arrivare a una molteplicità di dimensioni- dice l’assessore alle politiche educative Francesco Mori - Per la nostra biblioteca ragazzi, come per tutta la rete Bibliolandia, si tratta di un percorso proficuo di ricerca continua, esperienze e opportunità per avvicinare una platea sempre più ampia di piccoli lettori e lettrici, ma non solo. La valorizzazione della comunicazione aumentativa alternativa promuove e facilita esperienze di inclusione, diventando un modo per fare pratica inclusiva avvalendosi di uno strumento privilegiato: un libro aperto è un abbraccio, un inbook è un abbraccio universale che può arrivare a tutti e tutte". Durante la presentazione sarà fatta una lettura del libro seguita da un laboratorio creativo. ingresso libero e gratuito.

La.Ma.