La giustizia riparativa a San Miniato: ricostruire persone e comunità

SAN MINIATO

"Percorsi di giustizia. Ricostruire persone e comunità". E’ il tema di un incontro che l’Azione Cattolica diocesana di San Miniato, insieme all’ufficio per i problemi sociali e il lavoro della stessa diocesi, organizza alle 21,15 di domani, mercoledì 4 ottobre, nell’auditorium del seminario a San Miniato. Interverranno il vescovo monsignor Giovanni Paccosi e il gesuita padre Guido Bertagna, uno dei massimi esperti nazionali di giustizia riparativa. "Come Azione Cattolica – dice la presidente Michela Latini – proponiamo un incontro di formazione su tematiche sociali. In occasione del giubileo della nostra diocesi abbiamo pensato di fermarsi a riflettere sulla giustizia riparativa come stile di vita per riconciliare persone e comunità".