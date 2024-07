La giunta è pronta. Franconi-bis, ci siamo. Confermata la squadra. Cocilova sarà "vice"

Vince la linea della continuità. La squadra che negli ultimi cinque anni ha accompagnato il sindaco rieletto alle scorse amministrative nel governo di Pontedera sarà riconfermata. Cambieranno alcune deleghe all’interno della giunta ma non ci saranno particolari stravolgimenti. È quanto è emerso ieri sera, al termine delle consultazioni che il sindaco Matteo Franconi, confermato a guidare la città fino al 2029, ha tenuto con le forze politiche e civiche della maggioranza.

Prende quota la scelta di premiare la già assessora al sociale, Carla Cocilova, con il ruolo di vicesindaco. Una scelta che sarebbe dettata da dinamiche politiche, e quindi quella di strizzare l’occhio ad un elettorato più di sinistra, ma se vogliamo anche di genere, con il ritorno di una donna al ruolo di vice che per ultima aveva ricoperto Angela Pirri dal 2014 al 2019, e di competenze. Domani il sindaco (in serata ci sarà poi la serata di festeggiamenti al circolo de La Borra) nominerà la nuova squadra ma tutti gli assessori sarebbero riconfermati, con il conseguente ingresso nel Consiglio comunale dei consiglieri non eletti delle rispettive liste.

E quindi con la nomina di Alessandro Puccinelli eletto con Puccinelli per Pontedera, entrerebbe Andrea Fulceri. Con la nomina di Mattia Belli, Francesco Mori e Sonia Luca, farebbero il suo ingresso nell’aula di Palazzo Stefanelli i consiglieri eletti del Partito Democratico: Riccardo Minuti, Alice Paletta e Mario Silvi. Nel caso della nomina di Carla Cocilova, non eletta in Consiglio con la sua lista Progetto Pontedera, non ci sarebbero dunque sostituzioni. Ed infine per il ruolo di presidente del Consiglio comunale, ruolo ricoperto in questi ultimi anni da Pirri, tutto fa pensare alla nomina di Marco Salvadori del Pd, secondo tra i candidati più votati, soprattutto nella frazione de La Rotta.

Tutte le forze politiche e civiche sentite ieri sera si sono dette soddisfatte dei colloqui avuti con il sindaco, tra la disponibilità al lavoro offerta dalle singole liste e dai rispettivi rappresentanti agli impegni assunti dal sindaco nel portare avanti i principali punti dei rispettivi programmi elettorali.

Luca Bongianni