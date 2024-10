La Giornata del volontariato con la Pubblica Assistenza

SANTA CROCE

La quinta edizione della Giornata del volontariato organizzata dalla Pubblica Assistenza di Santa Croce, in collaborazione con la sezione Avis, è un appuntamento ormai tradizionale dell’associazione presieduta da Marco Remorini (nella foto). Un momento dedicato ai volontari e alla loro preziosa attività a servizio del prossimo. L’appuntamento è per domani, sabato, dalle 11,30 della mattina con l’accoglienza nella sede di largo Bonetti a Santa Croce. Alle 12 ci sarà la registrazione delle squadre impegnate nel terzo torneo di calcio balilla "Memorial Valter Salani", storico volontario della Pubblica Assistenza di Santa Croce, scomparso alcuni anni fa, che ha dedicato molta sua vita al volontariato. Alle 13,30, dopo il pranzo, ci sarà il sorteggio e alle 14.30 l’inizio dei match che andranno avanti fino alle premiazioni delle 16.30. Si chiude con la merenda delle 17 e i saluti finali. Oltre al calcio balilla chi vorrà potrà cimentarsi anche col tiro alla fune.

"Sarà l’occasione per sottolineare l’importanza del volontariato e per ricordare Valter Salani – le parole del presidente Remorini – socio, volontario e consigliere dell’associazione per tantissimi anni, uno dei pilastri della Pubblica Assistenza venuto a mancare troppo presto nel 2019 dopo una lunga malattia". Il torneo di biliardino è giunto alla terza edizione perché nei primi due anni non si è disputato causa Covid. L’evento è aperto a tutti.