La gioielleria compie 110 anni: "E’ uno dei negozi più antichi". Un brindisi collettivo in piazza

SANTA MARIA A MONTE

Un secolo e dieci anni. Tra le più antiche attività commerciale della provincia c’è la gioielleria e orologeria Bianchi. Fondata nel 1914 da Dario Bianchi, nonno dell’omonimo proprietario, che si trasferì da Casteldelbosco nel borgo cantato da Carducci. Due guerre, momenti di crisi del mercato, la pandemia. Tutto questo non ha scalfito l’attività che dal 2013 Dario Bianchi e la moglie Silvia Niccolai portano avanti in piazza della Vittoria dove si sono trasferiti dallo storico e delizioso negozio di via Carducci dove l’originaria orologeria, e poi anche oreficeria e gioielleria, è rimasta per un secolo. Sabato 21 settembre Bianchi ricorderà questo straordinario momento dell’attività di famiglia portata avanti da tre generazioni offrendo un brindisi e rinfresco davanti all’attuale negozio, dalle 16 alle 20, ai santamartiamontesi e ai tanti clienti della zona. Dario Bianchi ha effettuato una vera e propria ricerca storica andando a spulciare nei documenti di famiglia (alcuni trovati quasi per caso) e avvalendosi della collaborazione e consulenza dello storico Bernardo Vellone. Tra le curiosità è emerso che Benso Giulio Cesare, padre di Dario, negli anni della Seconda guerra mondiale si cimentò anche nella manutenzione del complicato meccanismo dell’orologio del palazzo comunale. Unico orologiaio a metterci le mani a parte gli esperti delle varie ditte specializzate. All’evento di sabato sarà presente la sindaca Manuela Del Grande che ha voluto ripercorrere le tappe dell’orologeria-oreficeria Bianchi in una conferenza stampa alla presenza di Dario Bianchi e Silvia Niccolai e degli assessori Maurizio Lucchesi, Roberto Michi e Romano Nieri. "Complimenti a Dario e Silvia – ha detto Del Grande – E’ un onore per noi avere nella nostra piazza centrale un’attività antica, e allo stesso tempo modernissima, come la Bianchi".

g.n.