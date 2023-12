"La Fusione dei Comuni della Valdera: 10 Anni Fa e Oggi"

Correva l’anno 2013 quando la fusione a tre fra Peccioli, Capannoli e Palaia non passò dal vaglio delle urne. A Palaia il voto referendario consegnò il sì, mentre negli altri due Comuni prevalsero le ragioni del no. In quell’occasione di 10 anni fa, il sì totale prevalse sul no: 2.804 voti a favore della fusione contro 2.449 preferenze per il no. In questo caso, come detto, a volersi fondere erano le amministrazioni di Peccioli, Capannoli e Palaia e il sì arrivò soltanto dai cittadini di Palaia. Vicende che da anni fanno parte della vita dei campanili della Valdera. Dal dibattito sulla necessità di fondere i piccoli Comuni sono nati, sempre nel 2013, Casciana Terme Lari e Crespina Lorenzana. Mentre dal bisogno di portare avanti dei servizi in maniera collettiva sono sbocciati i vari esperimenti del Parco Alta Valdera prima e dell’Unione Valdera poi. Esperimenti in continua trasformazione ed evoluzione che devono far fronte a defezioni e aggiunte, vedi quanto accaduto nell’Unione Valdera e nel Parco Alta Valdera, fra clamorose uscite e ritorni di fiamma, che portano alla necessità di trovare di volta in volta nuovi equilibri e assetti, in un panorama in cui le sfide amministrative sono sempre più complesse soprattutto per i piccoli Comuni.