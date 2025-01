La fortuna bacia ancora Castelfranco. Vinti 50mila euro al Tutto per tutto

CASTELFRANCOLa fortuna bacia ancora Castelfranco. Questa volta non in maniera particolarmente ricca come a novembre – quando un anonimo aveva "grattato" un biglietto da mezzo milione di euro alla cartolibreria edicola di Antonella Ceccanti – ma comunque un bel bacio da 50mila euro. Alla tabaccheria edicola Semaforo Rosso di Chiara Costagli e Alessio Borelli, in via provinciale Francesca sud, la giocata fortunata è stata fatta nella tarda serata di venerdì.

"Il biglietto – raccontano Chiara e Alessio – è stato grattato in diretta e la persona è rimasta incredula per qualche minuto, chiedendo più volte se fosse vero. Siamo molto contenti che questa bella somma sia andata a una persona che è cliente affezionato". Chi ha vinto ha chiesto di mantenere il più stretto riserbo, senza fa sapere neppure se si tratta di un uomo o una donna. Si sa solo che è di mezza età. Il biglietto del gioco "Tutto x tutto" – questo scelto dall’anonimo castelfranchese – costa 5 euro e può fruttare vincite da 500mila, 100mila, 50mila e 10mila euro. Le più alte. Le altre vincite possono essere da 5mila, 2mila, mille, 500 euro a via via fino al minimo di 5 euro, cioè al recupero del costo del biglietto.