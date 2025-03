La fiera e la creatività: "Gli amici per la pelle". Un terzo posto nazionale. E altri premi speciali

Le soddisfazioni della pelle in mostra a Milano sono arrivate anche da tanti giovanissimi creativi. Che non hanno presentato proposte moda. Ma hanno presentato l’altro volto della pelle. Quello che può diventare arte. Al suono di "Tutta l’Italia" di Gabry Ponte si è acceso – nel giorno conclusivo della manifestazione – l’auditorium di Fiera Milano Rho per la premiazione del concorso Amici per la Pelle. Ed era davvero tutta l’Italia della pelle a essere rappresentata dai circa mille studenti, provenienti dai principali distretti conciari, presenti alla cerimonia.

Una grande festa che ha trovato il suo culmine della performance dei The Kolors, reduci dal Festival di Sanremo. Il progetto formativo promosso da Unic – Concerie Italiane, ormai giunto alla quattordicesima edizione, è stato introdotto da Fulvia Bacchi, direttore generale Unic e Ceo di Lineapelle. Ha visto la partecipazione e la conduzione del celebre performer e ventriloquo Samuel, vincitore della quinta edizione di Italia’s Got Talent. Uno spettacolo – come riporta la cronaca del magazine "La Conceria" – divertente che ha scaldato il pubblico fino alla proclamazione dei vincitori. Dopo i The Kolors.

Le premiazioni. Il concorso che quest’anno aveva come tema "circenses" ha visto successi anche per il distrtto di Santa Croce. Il terzo classificato è stato il progetto dal titolo "Nel mio cuore ti porterò" dell’Istituto Buonarroti di Ponte a Egola. Invece gli studenti delle seconde dell’istituto comprensivo Banti di Santa Croce hanno vinto il premio della Giuria - Menzione Speciale, assegnato dagli addetti del settore. I ragazzi, infatti, hanno sviluppato un progetto sul personaggio di Pinocchio eil circo. Invece l’istituto comprensivo Giosuè Carducci di Santa Maria a Monte ha vinto "Il Premio in fiera" con il progetto Circus Maximus - Le gesta di Gaio Apuleio Diocle. Presenti anche i sindaci dei territori della scuole: Simone Gioglioli, Roberto Giannoni e Manuela Del Grande.

C. B.