La festa e il dono alla Stella Maris

Festa e solidarietà. La festa degli auguri del Rortary del Comprensorio del Cuoio in interclub con il club di San Miniato ed E Club Distretto 2071, ha registrato un altissimo numero di presenze, e da sempre rappresenta per soci e consorti un momento gioioso, un’occasione preziosa per augurarsi buon Natale ed un nuovo anno di pace e solidarietà. Oltre ai presidenti Claudio Bartali, Marco Sereni e Francesco Rossi, a numerosi soci, familiari, ospiti erano presenti, fra gli altri, anche il vice governatore Nello Mari, il governatore incoming Pietro Belli.

Una bellissima serata organizzata per favorire la conoscenza e l’affiatamento trai i soci dei club partecipanti in cui dopo brevi interventi dei presidenti, dei governatori e dell’assistente di area gli intervenuti hanno potuto godere di una eccellente cena allietata da un sottofondo di ottima musica Jazz dal vivo.

La serata è stata l’occasione per una donazione in favore della Fondazione Stella Maris preceduta da un breve illustrazione del presidente Giuliano Maffei sulla storia, la missione e la visione dell’ente. La serata si è conclusa con un brindisi di auguri di serene festività e nell’auspicio – spiega una nota – "che l’anno nuovo sia portatore di pace, un anno da vivere con rinnovato spirito di comunità fondata sul noi, sull’essere insieme, sull’essere uomini al servizio degli uomini per crescere insieme".