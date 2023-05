La discarica svelata Eco-days, il primo giorno La Ecofor Service mostra i suoi impianti

Molte le domande ed altrettante le risposte. La curiosità dei presenti come trait d’union di una giornata molto intensa tra gli impianti della Ecofor Service. Tanta la partecipazione ieri alla prima giornata degli EcoDays, che andranno avanti nelle giornate di oggi, sabato e domenica. Le porte degli impianti di Gello si sono aperte ieri mattina ad oltre 150 studenti. Protagonisti di questa prima giornata i ragazzi delle classi 1C, della scuola Duca d’Aosta di San Frediano a Settimo, della 2B della scuola Luigi Russo di Casciavola, della 2D della scuola Pascoli di Cascina e delle 1D, 2A e 2D della scuola Gandhi di Pontedera.

Con la guida delle loro insegnanti i giovani studenti hanno partecipato durante l’anno scolastico ad EcoZoomer, un progetto specifico sui temi della sostenibilità ambientale ed in particolare sul ciclo dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi. Ogni classe ha poi prodotto un lavoro che in questi giorni degli EcoDays è esposto nel padiglione allestito nella sede Ecofor di via dell’Industria ed è visibile anche online sul sito www.ecozoomer.it. Dopo la visita guidata alla discarica ed al depuratore ogni scuola è stata premiata con un contributo di 500 euro per l’acquisto di materiale necessario all’attività scolastica e vari gadget dell’azienda compreso "Il gioco dell’Ecofor" distribuito ad ogni alunno. Nel pomeriggio poi le prime visite dei cittadini, accompagnati con un pullman ed una guida alla discarica ed agli impianti.

Stamani gli EcoDays proseguono con le visite mattutine delle scuole e le porte aperte ai cittadini nel pomeriggio sempre dalle 15 alle 17.30 (con possibilità di navetta gratuita dal piazzone alle 14.45 e 15.45). Oggi alle 15.30 ci sarà anche il workshop "Energia sostenibile ed efficienza energetica" per discutere dell’energia del futuro e di economia circolare alla presenza di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, del sindaco Matteo Franconi, di Rossano Signorini ad di Ecofor e di Michelangiolo Riccio, professore di Management ed Economia dell’Ambiente all’Università degli studi della Campania, modera Federico Monechi caporedattore Rai Tg.

Luca Bongianni