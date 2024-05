Tanti eventi in nome dell’ambiente. Gli ecodays fanno subito il pienone

Convegni, musica, spettacoli mostre e rassegne, concorsi e premi, laboratori. E altro ancora. In nome dell’ambiente e del riuso. Per vincere la sfida della sostenibilità. Gli Ecodays 2024, la manifestazione sulla sostenibilità ambientale organizzata da Ecofor Service spa in programma fino al 12 Maggio con più di 100 eventi in 25 location diverse, ha preso il via oieri con due appuntamenti. Il primo è l’Ecoincontro con l’attore, comico, conduttore tv e scrittore Luca Bizzarri nello spettacolo teatrale "Non hanno un amico" che ha registrato numero altissimo di prenotazioni. Il secondo appuntamento è lo spettacolo itinerante dei "4 personaggi in cerca di riciclo" che ieri ha fatto tappa nella frazione di Gello. A causa del maltempo, l’evento si è svolto al coperto grazie alla disponibilità di Chez Nous le Cirque che ha messo a disposizione il proprio tendone. Un pomeriggio interessante e divertente, a ingresso gratuito, scandito dalla merenda per i bambini con i prodotti Mukki, lo spettacolo degli Eco-attori, la musica dal vivo e l’EcoAperitivo.

Questo il programma di oggi. Ci sarà l’ inaugurazione ufficiale degli Ecodays 2024: il taglio del nastro si terrà nel padiglione della sede della Ecofor Service di Gello, in via dell’Industria, alle 11.30 con la partecipazione del presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, del sindaco di Pontedera Matteo Franconi e dell’Ad della Forti Holding Luigi Doveri.

Intensissimo il cartellone di iniziative. Previste anche visite guidatE agli impianti Ecofor: dalle 9.30 alle 12 visite riservate alle scuole che hanno partecipato al progetto EcoZoomer; dalle 15 alle 17 visite aperte a tutti i cittadini. Importante poi il convegno sun un tema di grande attualità "Eco4innovation, Sinergie per l’economia circolare fra Polo Ambientale e PonTech", che si tiene nella sede Ecofor Service, alle 12. L’Introduzione è affidata a Marco Frey della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e Damiano Bolognesi di PonTech. Seguiranno le presentazioni. Sessione materiali: Aleandro Pancani (Spin-Pet), Enrico Gianfaldoni (Pont-Lab), Caterina Rosellini (LMPE). Sessione energia: Francesco del Medico (Glayx), Marco Matteini (Nemesys) Sessione servizi: Andrea Bracci (Waco), Alessandro Settimi (Proxima Robotics) Modera Francesca Franceschi, giornalista. Vediamo gli eventi nella frazione Il Romito: alle 16.30, via Albert Einstein, spettacolo itinerante z4 Personaggi in cerca di riciclo". Ore 16.30 merenda per i bambini con i prodotti Mukki; alle 17 spettacolo degli Eco-attori in viaggio sul’Eco-van fino all’ultimo riciclo; alle 17.30 musica dal vivo; alle 18 Eco-aperitivo.