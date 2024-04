La crescita di Robans nel settore del lusso. Progetti con le scuole

PONSACCO

Robans si conferma leader nel settore del lusso e guarda al futuro coinvolgendo le scuole. Innovazione e produzione di alta qualità da trentacinque anni. Nel 2022 LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), colosso mondiale nei beni di lusso, attraverso la holding Métiers d’art è entrato con una quota minoritaria nel capitale di Robans che in due anni ha espanso la capacità produttiva e ampliato il personale da 120 a 140 dipendenti. "Questo è un momento di grande orgoglio per l’azienda – le parole di Andrea Palmieri, amministratore delegato di Robans – La collaborazione con LVMH ha contribuito in modo significativo al nostro successo, confermando l’impegno comune per l’eccellenza, l’artigianalità e l’innovazione. Tra i nostri progetti c’è il desiderio di avvicinare i giovani ai mestieri d’eccellenza dell’artigiano del lusso e introdurre la nuova generazione dei ’Maestri d’innovazione e creatività’. Abbiamo deciso di coinvolgere le scuole Secondarie del territorio in programmi formativi che mirano a far tramandare alle nuove generazioni le nostre professioni artigiane". Robans supporterà gli allievi nell’incremento delle proprie competenze e LVMH accompagnerà l’azienda di Ponsacco in questo percorso.

g.n.