La corsa di Lupi con tre liste. Ecco tutti i candidati per giugno

Decolla la campagna elettorale di Fabrizio Lupi. Oltre 400 persone erano presential Teatro Odeaon per la serata di presentazione delle liste. C’era anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale Alessandra Nardini. Tre le liste che sono state presentate a sostegno di Lupi: la lista del PD (Lorella Picchi, Bertha Baldini, Marco Bernacchi, Giacomo Brogi, Francesca Carlotti, Roberto Chiarugi, Claudio Consoloni, Fabio Deri, Jessica Di Bartolomeo, Yassine El Messaoudi, Cinzia Fabbri, Simone Ferrini, Irene Meini, Lisa Musso, Sara Socci, Gerardino Zarra,) la lista civica per Ponsacco che sostiene la candidatura alla carica di vicesindaco di Paola Ferretti (Paola Ferretti, Matteo Ameli, Federica Antonelli, David Carpitelli, Roberto Casapieri, Leonardo Chesi, Simone Chiaverini, Domenico Del Prete, Laura Favilli, Annalisa Fidanzi, Michele Gemignani, Roberta Lazzeretti, Stefania Macchi, Ilaria Maffei, Paola Pagano e Marco Salutini detto Grisù) e la lista Ponsacco in movimento con Fabrizio Lupi (Katy Russo Ciarfella, Simona Coviello, Mattia Dainelli, Carla De Martino, Aurora Doveri, David Fantozzi, Alice Ferretti, Tommaso Mansani, Vittorio Maserti, Anna Montagnani, Martina Montagnani, Chiara Seminara, Xhuljano Uruci, Lisa Vanni, Michele Vannozzi).