La corsa di Lenzi. Ecco i candidati alle elezioni

La corsa di Alberto lenzi per le amministrative 2024 è entrata nel vivo. E’ stata inaugurata la sede elettorale di Lenzi, candidato sindaco per Fauglia Democratica. Alla semplice cerimonia hanno partecipato in tanti, in un clima allegro e collaborativo. Durante la breve festa hanno preso la parola Alberto Lenzi e Carlo Carli, candidato al consiglio comunale. Lenzi ha toccato i temi che più da vicino hanno animato il dibattito delle ultime settimane. In particolare sul trasferimento della scuola media, Lenzi ha ricordato che l’amministrazione comunale uscente "ha messo la sicurezza al primo posto evitando, per calcolo elettorale, di rinviare il trasferimento a dopo le elezioni". A proposito della cassa di espansione che metterà in sicurezza l’abitato di Acciaiolo, ha poi sottolineato "che la Regione è pronta a intervenire, sempre che il Governo sia disposto a finanziare l’opera. Infine, sull’impianto Bess di Postignano, ha ribadito che una revisione della scelta da parte del Ministero e una diversa collocazione dell’impianto costituiscono l’unica soluzione per tutelare le colline e salvaguardare il paesaggio".

Carlo Carli ha aggiunto che l’amministrazione comunale uscente negli ultimi cinque anni "ha realizzato ben più di quanto scritto nel programma e l’asilo nido di Valtriano ne costituisce la prova". Infine sono stati presentati i candidati presenti. Ecco la squadra completa di Fauglia Democratica: Marco Banti, Caterina Bernardini, Stefania Berti, Carlo Carli, Roberto Corsini, Valentina Giardino, Linda Guidi, Pietra Molfettini, Emanuela Rombi, Silvia Sardelli, Carlo Signorini, Domenico Varamo.