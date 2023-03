La console generale Usa Ragini Gupta in visita alla conceria La Patrie

Una visita che ha toccato aspetti importanti per l’economia del Comprensorio visto il rapporto strategico del comparto perlli e cuoio con gli Stati Uniti. La console generale Usa a Firenze, Ragini Gupta ieri ha viistato La Patrie, un’azienda di Ponte a Egola specializzata nella concia e nella rifinizione del pellame pregiato, come l’alligatore americano, il coccodrillo africano, il caimano, lo struzzo e il pitone. Ad accompagnare la console è stato il consigliere politico economico Michele Comelli, alla presenza del sindaco Simone Giglioli, della vicesindaco Elisa Montanelli e dell’assessore Loredano Arzilli, del consigliere Michele Fiaschi, del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Michele Matteoli, del maggiore dei carabinieri Francesca Lico, del capitano della Guardia di finanza Rosangela Di Lecce e del parroco di Ponte a Egola Don Federico Cifelli. I soci proprietari de La Patrie, Adriano Paoli, Giuseppe Garone e Leonardo Traversi, hanno accompagnato la console nella visita guidata dell’azienda. Gupta ha mostrato particolare interesse per le varie fasi della lavorazione e soprattutto per la sensibilità mostrata verso le modalità di allevamento e approvvigionamento del pellame grezzo, nel rispetto dell’ecosistema, e nell’ottica di uno sviluppo sempre più green. "Con grande piacere ho preso parte alla visita che la Console statunitense ha organizzato nell’unica realtà produttiva della zona che vede investimenti dagli Usa - ha detto Mazzeo -. Un’occasione per sottolineare il valore delle imprese produttive del comparto conciario e per evidenziare la capacità, la professionalità, l’ingegno degli operatori di questo settore". "Siamo molto onorati di accogliere a San Miniato la console Gupta – ha sottolineato Giglioli – E di farlo in una delle aziende importanti del territorio, una realtà in partnership con gli Usa".

C. B.