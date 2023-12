La classe si ritrova quarant’anni dopo la maturità. Ex studenti del XXV Aprile alla cena per non disperdere un patrimonio di amicizia

PONTEDERA

Quarant’anni dopo... il ritorno. In questi otto lustri ne è passata di acqua sotto i ponti. Ne sono passate di storie e vicende belle e meno belle nelle vite degli ex studenti e studentesse del liceo scientifico XXV Aprile che si sono ritrovati a cena. Un po’ cambiati nell’aspetto fisico, ma sicuramente non nella voglia di stare insieme, ora come allora. Erano presenti Daniele Agasucci, Marco Barontini, Andrea Barbieri, Vincenzo Calò, Giulio Castellini, Paolo Del Ry, Fernando Fabiani, Stefano Malloggi, Ermanno Marchesi, Elisabetta Massetani, Chiara Meucci, Alessandra Montanelli, Brunella Raco, Anna Tamberi, Fabio Terreni, Alberto Tosi. Alcuni ex studenti e studentesse della classe del Liceo XXV Aprile di Pontedera, che quaranta anni fa ha sostenuto la prova di maturità, non erano presente. "Ma, comunque, è stata una bella serata trascorsa tra i ricordi di gioventù", raccontano. Ricordi di gioventù e dei tempi del liceo, ma anche racconti della vita che ognuno si è costruito dopo, dal 1983 a oggi. Un bel ritrovo di donne e uomini maturi, di madri e padri, di lavoratori e lavoratrici. Di persone che quarant’anni dopo hannoa vuto voglia di ricordare e rinfrescare gli anni del liceo.