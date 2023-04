La città della Rocca e la Mille Miglia

La città della Rocca rinnova il suo appuntamento per la Mille Miglia. Ecco gli appuntamenti: il 14 maggio e l’11 giugno dalle 8 alle 13 nelle piazze più belle di San Miniato. Nata nel 1927 come gara di velocità la 1000 Miglia è oggi la corsa di regolarità per auto storiche che attraversa gli scenari unici dell’Italia più bella.

Definita "la corsa più bella del mondo", ogni anno anno la Mille Miglia si appresta a regalare ricche emozioni, in un trionfo di colori e allegria. L’edizione 2023 della Mille Miglia vedrà come da tradizione le mitiche auto – autentici gioielli che anche a San Miniato hanno richiamato centinaia di appassionati – attraversare l’Italia in senso orario tra location mozzafiato e tanta curiosità.