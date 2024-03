La Città dei motori ha una sede. Riaperti i locali dell’ex bar La Loggia

PONTEDERA

Pontedera come Maranello, Arese, Imola, Monza e tutte le città che hanno nei loro territori una vocazione motoristica e che hanno reso o stanno rendendo l’Italia grande nel mondo. Da ora anche la città della Vespa ha la sua sede dedicata di Pontedera Città dei Motori, l’associazione nata nel 2008 sotto l’egida di Anci e che riunisce 39 Comuni italiani, tra cui appunto Pontedera. Come luogo è stato scelto un locale simbolo di Pontedera, l’ex bar La Loggia di viale Italia, rimasto chiuso dallo scorso ottobre. Lì il titolare dello storico bar, Enio Franceschini, grande vespista e appassionato di motori, ha portato avanti la sua passione ricoprendo fino al 2021 anche il ruolo di presidente del Moto club Pontedera, uno dei club più antichi della Toscana essendo nato nel 1927. Al bar La Loggia si è sempre respirata l’aria e l’amore per le due ruote, per le moto e per la Vespa. Un odore che adesso continua a veleggiare in quelle stanze grazie a chi gli ha dato nuova vita.

"Per il lavoro fatto in queste settimane devo ringraziare Andrea Fiore, Giandomenico Rancadore e Claudio Mangini, che si è occupato pure di posizionare nella sede una Vespa, un’Ape, una moto ed un Ciao" ha spiegato Eugenio Leone, vicepresidente nazionale di Anci Città dei Motori. La sede di Pontedera Città dei Motori, che trova concretezza nelle iniziative dei tre club pontederesi Vespa club, Ciao club e Moto club, verrà inaugurata martedì prossimo 2 aprile, in tempo per i Vespa World Days del 18-21 aprile prossimi. Domenica 21 aprile sarà presente a Pontedera il segretario generale di Anci Città dei Motori, Danilo Moriero. "Da questa sede partirà simbolicamente la grande parata del sabato mattina che vedrà tutti i vespisti posizionarsi lungo viale Italia per partire alla volta di Peccioli – ha detto Leone – dopodiché questa sede diventerà luogo di riunioni, eventi ed incontri".

